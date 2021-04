A Terni una ‘macchina da guerra’ da 2 mila vaccini al giorno (se arrivano le dosi)

Inaugurato ufficialmente domenica mattina il nuovo polo vaccinale anti Covid del territorio di Terni, presso l’istituto ‘Casagrande’ di piazzale Bosco. Presenti le autorità civili, militari e religiose, parlamentari, associazioni e tutti coloro che hanno operato ed operano per offrire alla città un servizio imprescindibile. A dare il proprio saluto, oltre al direttore generale della Usl2 Massimo De Fino, sono stati il sindaco di Terni Leonardo Latini, il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi, l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e il vescovo Giuseppe Piemontese, che ha benedetto la struttura.

Il potenziale e l’incognita

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta in occasione del ‘Vaccine Day’ del 25 aprile, giorno della Liberazione (e l’associazione con la battaglia contro pandemia non è affatto casuale), in cui l’Umbria ha deciso di portare ai punti vaccinali tutti i cittadini over 80 che non avevano ancora ricevuto la prima dose. Obiettivo è concludere il ‘primo giro’ e spingere con i cittadini fragili e la fascia 70-79. Per la prosecuzione con le altre fasce di età, a partire da quella 60-69, l’incognita – sui tempi – è data come sempre dalla disponibilità di dosi. Un elemento che sta a monte e che ovviamente condiziona tutto, anche il potenziale di una struttura come il ‘Casagrande’, dove – grazie ai 10 team vaccinali della Usl2 – si potrebbero inoculare ben 2 mila dosi al giorno.

