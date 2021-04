Ponte San Giovanni, punto vaccini dal 29

di P.C.

Il 15 febbraio, ormai due mesi fa, una nota della Usl Umbria uno aveva annunciato che si stava allestendo il Cva di Ponte San Giovanni che centro vaccinale. Ancor prima, alla fine di gennaio, al direttivo della consulta che gestisce la struttura venne comunicato di sospendere tutte le attività perché quella sarebbe diventata sede per le vaccinazioni anticovid degli ultraottantenni, con decorrenza primo marzo. Si sono fatte le corse, è stato allestito con un discreto tempismo, ma finora non è stato messo in funzione. Non partirà nemmeno lunedì, all’indomani del vaccine day.

LE LAMENTELE DEI CITTADINI DI PONTE SAN GIOVANNI

Apertura (di nuovo) imminente

Eppure l’esigenza si avverte fra i cittadini, visto che Ponte San Giovanni è un agglomerato molto popoloso e finora i residenti sono stati costretti a spostarsi a Ponte D’Oddi o Torgiano, con inevitabile disagio soprattutto per i più anziani. Dopo le prime proteste si disse che mancava il wi-fi, quindi fu resa nota un’altra data (metà aprile). Ora che anche quella è superata non si capisce il motivo di questo ulteriore ritardo. E anche stavolta arrivano rassicurazioni.

LA SITUAZIONE FRA GLI ULTRAOTTANTENNI

Le date

«Nei prossimi giorni – comunica la Usl Umbria 1 – è prevista anche l’apertura di un centro vaccinale ‘hub’ presso il cva di Ponte San Giovanni di Perugia, che sarà cogestito insieme ai medici di medicina generale che si alterneranno, nei tempi e negli spazi a disposizione, con i team vaccinali dell’Usl Umbria 1». Non c’è una data precisa. «Forse il 29, al massimo i primi di maggio», fanno sapere fonti istituzionali. Speriamo sia la volta buona.

