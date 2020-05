Condividi questo articolo su

















In tempi in cui le città si sono svuotate a causa del lock down, abbiamo spesso registrato la presenza anomala di animali selvatici. Cinghiali soprattutto, ma anche caprioli, come accaduto a Perugia nei giorni scorsi. È la prima volta che ci capita di osservare invece un tasso: il video che vi proponiamo è stato girato questa mattina a Todi, nel centro storico della città. Il passaggio veloce dell’animale è stato immortalato da un nostro lettore che ce lo ha fatto avere.