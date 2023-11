Incidente stradale con ribaltamento nella tarda mattinata di lunedì lungo l’A1 nel territorio comunale di Orvieto, al Km 437 in direzione sud. Il veicolo è andato poi in fiamme dopo aver colpito il guard rail centrale e, infine, terminare la propria corsa all’interno di un’area parcheggio: ferito in modo lieve il conducente. Per la viabilità nessun problema alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Stradale di Orvieto e gli operatori sanitari del 118.

Condividi questo articolo su