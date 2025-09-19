Tragica scoperta nella mattinata di venerdì lungo l’autostrada A1, in particolare presso l’area di servizio Giove Sud in provincia di Terni (chilometro 481 direzione Roma). Un autotrasportatore 61enne di nazionalità italiana è stato trovato senza vita all’interno della cabina del proprio autoarticolato, probabilmente stroncato da un malore. L’uomo – si apprende – si era fermato giovedì sera per la sosta e a lanciare l’allarme il mattino seguente è stata la ditta di cui era dipendente, a cui non rispondeva più al telefono. Individuato il mezzo, è emerso l’accaduto – i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che potrebbe essere avvenuto nel corso della notte – con gli accertamenti condotti dalla polizia Stradale di Orvieto di concerto con l’autorità giudiziaria di Terni.