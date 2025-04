Alle ore 17.30 circa di giovedì 10 aprile, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, si registrano 10 chilometri di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 439, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura che ha preso fuoco. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Dul luogo del sinistro il traffico transita su due corsie in direzione Firenze.

In alternativa – informa Autostrade – agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto Scalo, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese e rientrare in A1 a Fabro. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire ad Orte, prendere la E45 in direzione di Perugia, proseguire sul raccordo Siena-Bettolle per poi rientrare in autostrada a Valdichiana. In aggiornamento