Un veicolo è andato in fiamme nel primo pomeriggio di mercoledì lungo l’A1 tra Attigliano e Orvieto. L’incidente – le cause devono essere accertate – ha provocato una coda di cinque chilometri in direzione Firenze: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale orvietana ed i vigili del fuoco di Viterbo. Quest’ultimi hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la sede stradale.

Condividi questo articolo su