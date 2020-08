Taglio irregolari alberi, maxi sanzioni per ditte boschive e denuncia

Abbattimento irregolare di piante, rilascio di essenze arboree nel bosco non idonee alla futura rinnovazione e alla corretta distribuzione fra le varie classi di età. Sono stati riscontrati dai carabinieri forestali della stazione di Campello sul Clitunno nell’ambito dei controlli dei tagli boschivi, effettuati da imprese operanti nelle aree di Cattaneo e Giano dell’Umbria: ci sono sanzioni complessive – contestati illeciti amministrativi – per i titolari da 12 mila euro.

La costruzione abusiva

I militari inoltre hanno verificato l’abbattimento dell’albero di maggiore età e dimensioni (va lasciato per ogni ettaro di superficie, indipentemente dall’aspetto morfologico o vegetativo). Sono fondamentali per la tutela della biodiversità in quanto – viene sottolineato – «offrono microhabitat rilevanti per le più svariate specie animali e vegetali». Non è finita qui: i forestali hanno verificato la costruzione abusiva di una pista forestale impiegata prer l’esbosco dei prodotti legnosi in una ona sottoposta a vincolo idrogeologico. Il titolare della società è stato denunciato per reati in materia edilizia e di vincolo paesaggistico.