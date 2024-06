di S.F.

Novità in casa Arvedi-Ast. Lo si evince da un’istanza depositata al Sinpol, il sistema informativo delle notifiche preliminari online per i cantieri: si parla della realizzazione del nuovo forno ‘Walking beam’ – siamo nell’ambito della laminazione a caldo – per una durata presunta di 400 giorni. A seguire l’iter in prima battuta è il responsabile dei lavori, vale a dire Gabriele Amolini.

