‘Sulla strada della sostenibilità: destinazione idrogeno’. Questo il convegno in casa Arpa a Terni nella mattinata di giovedì in via Carlo Alberto dalla Chiesa: presente anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che, prima dell’evento, ha parlato del progetto Ast e dell’imminente apertura del tavolo con i ministeri (transizione ecologica – Mite e sviluppo economico – Mise) per l’avvio concreto dell’iter.