Una festa aperta al pubblico per raccogliere fondi utili alla gestione. È quella organizzata per domenica 5 maggio dalle 14 in via Petro Nenni 8, ad Acquasparta, alla ‘Casa dei gatti. gestita da Silvia Dal Bosco.

Un’iniziativa per «continuare a gestire al meglio quelli che già sono nostri ospiti, cioè circa 50, di cui molti disabili». Si tratta di una struttura specializzata nel recupero di una tipologia di gatti disabili: «Dunque è molto importante far conoscere il progetto ma soprattutto far partecipare più persone possibili per raccogliere fondi per il nostro sostentamento».

Ci sarà un buffet ed un mercatino con gadget per appassionati dei felini: «Invitiamo in particolare famiglie con bambini e anche persone con desiderio di intraprendere l’hobby del volontariato».