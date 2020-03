Acquasparta, in due positivi al Covid-19

Primo caso di coronavirus anche ad Acquasparta (Terni). Lo ha ufficializzato sabato pomeriggio, via Facebook, il sindaco Giovanni Montani: «Cari concittadini, in mattinata ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Usl Umbria 2 riguardo la presenza di due tamponi positivi al coronavirus nel nostro comune ed ho firmato contestualmente l’ordinanza di isolamento contumaciale (quarantena). Per motivi di privacy non è possibile dare informazioni che possano in alcun modo ricondurre all’identificazione delle persone risultate positive e ritengo inoltre che queste informazioni non siano essenziali poiché la regola a cui attenersi è sempre quella di rimanere a casa il più possibile, salvo per motivi di stretta necessità e nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle condizioni di igiene. È competenza del dipartimento di igiene e profilassi della Usl di Terni – prosegue il primo cittadino – contattare tutte le persone che hanno avuto rapporti con i soggetti risultati positivi, prescrivendo loro l’isolamento fiduciario. Intendo sottolineare che gli stessi soggetti positivi sono persone estremamente responsabili che, già da giorni, si sono messe volontariamente in isolamento fiduciario e non sono entrate in contatto con soggetti esterni all’ambiente familiare. Chiedo a tutti – aggiunge Montani – la massima collaborazione ed invito ad evitare inutili allarmismi e a mantenere la calma, rispettando le prescrizioni già note, in modo tale da poter affrontare, contenere e gestire al meglio l’emergenza. La situazione è in continua evoluzione pertanto ancora una volta vi esorto con forza a rimanere a casa il più possibile. Se ogni cittadino vive ed affronta questo periodo non facile con responsabilità verso se stesso e verso le persone che gli sono accanto, tutto si risolverà per il meglio. L’amministrazione comunale rimane a disposizione in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità».

