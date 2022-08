Acquasparta, notte di San Lorenzo: c’è ‘Il borgo dei desideri’ con Ilaria Roma dell’Esa

Musica e osservazione del cielo con esperti dell’agenzia spaziale europea per grandi e bambini. Con tanto di laboratori e pic nic sotto le stelle: mercoledì 10, dalle 18 fino alla mezzanotte a palazzo Cesi di Acquasparta, spazio a ‘Il borgo dei desideri’ in occasione della notte di San Lorenzo.

Volontari e impegno

L’evento è organizzato con passione dai volontari della proloco di Acquasparta con il patrocinio del Comune: «Gli ospiti – viene sottolineato – potranno esprimere e scrivere il proprio desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta. Tutti i desideri concorreranno all’estrazione di una smart box messa in palio dai Borghi più belli d’Italia». Per i più piccoli ci sarà il laboratorio di riciclo creativo da 3 a 6 anni. In contemporanea un altro laboratorio per ragazzi fino a 15 anni sul sistema solare.

Pic nic

Alle 20 il grande pic nic sotto le stelle con i cestini preparati da negozi del posto. Si proseguirà alle 21 e 30 le ‘pulsazioni musicali’ a cura dell’associazione Ascam.

A partire dalle 22.30 l’osservazione dei fenomeni celesti guidata da Ilaria Roma, ingegnere aerospaziale esperta Esa (European Space Agency), capo della sezione dei sistemi e ingegneria concorrente. Per info e prenotazioni è possibile chiamare la segreteria proloco al 333 61 62 099.