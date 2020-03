Acquasparta, quattro casi positivi al Covid

Due nuovi casi di positività al covid-19 ad Acquasparta, dove il numero complessivo sale così a quattro: lo comunica venerdì sui social il sindaco, Giovanni Montani, dopo aver ricevuto comunicazione via pec dalla Usl Umbria 2. Il primo cittadino rassicura sul fatto che «i soggetti sono già da numerosi giorni in isolamento fiduciario e che quindi la nostra condizione rimane sostanzialmente invariata».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Comunicazione dell’Usl

«Nella giornata di ieri (giovedì, ndr) – spiega – si sono rincorse numerose voci e articoli di testate online che riportavano un aumento dei casi nella nostra cittadina. Come istituzione, non abbiamo potuto darne comunicazione prima di adesso, poiché aspettavamo l’ufficialità delle autorità sanitarie. Di fatto, per evitare di creare allarmismo e alimentare la paura nei cittadini, il Comune aspetta la comunicazione della Usl via pec che accerti la positività del tampone al covid-19. In seguito, l’ufficio, dopo aver verificato i dati, attiva la procedura che porta alla firma da parte mia del decreto di quarantena contumaciale. Tale decreto viene poi notificato all’interessato e alle autorità (presidente della Regione, forze dell’ordine etc…)».

«Non diffondere panico, rimanete a casa»

Il sindaco sottolinea che «la situazione evolve continuamente e perciò dobbiamo essere pronti all’eventualità che nei prossimi 15-20 giorni il numero dei contagi possa leggermente aumentare». «Si tratta di un’ipotesi – continua -, ma preferisco che siate preparati a questa eventualità così da affrontare i momenti che verranno con nervi saldi e quanta più serenità possibile». Montani invita poi «a non diffondere informazioni non confermate dall’ente comunale, per evitare che si crei il panico in una situazione che è già difficile per tutti. Vi chiedo solo di rispettare pedissequamente le regole, di non uscire di casa se non per effettiva necessità e di evitare di prendere sottogamba il problema. Ho chiesto espressamente alle nostre forze dell’ordine, che colgo l’occasione per ringraziare, di aumentare i controlli sul nostro territorio per evitare di avere troppe persone in giro senza una reale motivazione». La Protezione civile comunale si sta occupando oltre che alla consegna della spesa e dei medicinali, in collaborazione con i volontari dell’Ordine di Malta e i volontari del Comune, della sanificazione sistematica delle strade più frequentate.