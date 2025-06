La storia è ben nota e ora c’è chi torna ad evidenziarla considerando la situazione. Ci sono un bel po’ di rifiuti presenti lungo via Marcangeli, nella zona industriale di Maratta a Terni: un cittadino segnala il contesto attuale.

RIFIUTI IN VISTA DOPO IL TAGLIO DEL VERDE

«Tagliano l’erba e poi restano i rifiuti. Nessuno passa a rimuoverli», il nodo della questione. Non è la prima volta che, di recente, a Maratta viene segnalata lo spiacevole contesto. Problema diverso lungo la piazzola all’inbocco della E45 in direzione Perugia: in questo caso c’è qualche incivile che ci ha posizionato un bel po’ di materiale.