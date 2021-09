Acquasparta, tre lievi scosse sismiche nella notte

Sciame sismico in quel di Acquasparta (Terni) dove nel corso della notte fra martedì e mercoledì sono state registrate alcune lievi scosse di terremoto. Tre quelle principali: alle ore 1.37 (magnitudo 2.2), alle ore 2.39 (magnitudo 2.7) e alle ore 3.55 (magnitudo 2.7), tutte a ridosso del paese e con epicentro in un raggio di poche centinaia di metri. Le scosse sono state percepite da numerose persone ma, allo stato, non hanno causato particolari conseguenze se non un po’ di apprensione, comprensibile.

