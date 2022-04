Adesso è ufficiale: a maggio tornano i Ceri di Gubbio. Servirà la Ffp2

Il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha deciso: la corsa dei Ceri di Gubbio si farà regolarmente già il prossimo mese di maggio.

L’incontro in prefettura

C’erano il Prefetto Armando Gradone, il Questore Giuseppe Bellassai, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del 118, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria in Umbria Massimo D’Angelo, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, l’ingegner Matteo Costantini, i presidenti dell’Associazione Maggio Eugubino Marco Cancellotti, dell’Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci e i presidenti delle Famiglie Ceraiole Ubaldo Minelli, Patrick Salciarini e Alfredo Minelli.

La corsa a Gubbio

Subito dopo il sindaco di Gubbio è tornato di corsa nella propria città per informare gli organizzatori con un incontro a Palazzo Pretorio: «Da oggi possiamo dire ufficialmente che nel 2022 tornerà a Gubbio la Festa dei Ceri ed è questo certamente l’elemento più importante che è emerso a Perugia, che corona un bel lavoro caratterizzato dalla serietà e dal grande impegno di tutti. Da parte di Prefetto e Questore abbiamo trovato grandissima disponibilità e comprensione piena delle dinamiche e delle logiche della nostra Festa. Forti dei validissimi presupposti del Piano di Sicurezza del 2018, ci siamo posti come interlocutori seri e puntuali, trovando un’apertura e un’attenzione assolutamente non scontate».

Ordinanza: tutti con la mascherina Ffp2 (tranne i ceraioli)

Da parte delle istituzioni un invito pressante a far utilizzare la mascherina FFP2 non certo ai ceraioli, ma a tutti coloro che si assembrano sul percorso dei Ceri e nei luoghi che tradizionalmente maggiormente producono vicinanza e affollamento, che si tradurrà in un’ordinanza in tal senso. «La nostra – ha detto a più riprese il primo cittadino – sarà come sappiamo la prima grande manifestazione del folklore che riprende dopo i mesi terribili della pandemia: non possiamo dare certo rappresentazione di una situazione che scappa subito di mano. E, mi permetto di dire, siamo chiamati a un forte senso di responsabilità anche nel ricordo delle migliaia di vittime che il Covid ha mietuto nel nostro paese, nonché nel rispetto delle tante persone che continuano a manifestare paure, perplessità e timori».

I protagonisti

Il presidente dell’università dei Muratori, Giuseppe Allegrucci, il 23 febbraio ha comunicato che il primo capitano della Festa dei Ceri 2022 sarà Eduardo Amadei insieme al secondo capitano Paolo Procacci. Il primo capitano designato per il 2022 era Erik Nicchi, ma per motivi personali, per quest’anno ha rinunciato e ricoprirà il ruolo di primo capitano nel 2023.

