Adottata la cagnolina abbandonata a gennaio a Narni Scalo

Buone notizie arrivano dal Parco rifugio San Crispino di Narni. La cagnolina, che i primi di gennaio era stata recuperata dagli agenti della polizia Locale in strada Sant’Anna a Narni Scalo, sabato 23 marzo è stata adottata.

Il recupero e l’adozione

Era l’8 gennaio quando il tenente Fabio Massoli e l’appuntato Alessandro Cioni, transitando in strada Sant’Anna a Narni Scalo, si erano imbattuti in un cane che rischiava di essere investito dai veicoli in transito. Gli agenti hanno recuperato il meticcio femmina privo di microchip e l’hanno affidata alle cure del servizio veterinario della Usl Umbria 2. La cagnolina è stata poi portata al Parco rifugio San Crispino e le è stato dato il nome di Maria. Al rifugio è poi passata la signora Loretta che si è subito innamorata di Maria e ha deciso di adottarla. Sabato 23 marzo è andata a prenderla e ora Maria, grazie alla sua amorevole ‘mamma’ si chiama Luna ed è amata tantissimo.