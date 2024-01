Narni: cagnolina abbandonata rischia la morte. Salvata dalla polizia Locale

Bella azione degli agenti della polizia Locale di Narni – in campo il tenente Fabio Massoli e l’appuntato Alessandro Cioni – che lunedì mattina, transitando in strada Sant’Anna a Narni Scalo, si sono imbattuti in un cane che rischiava di essere investito dai veicoli in transito. I due agenti non ci hanno pensato su due volte: hanno recuperato l’animale – un meticcio femmina privo di microchip – e lo hanno tratto in salvo, affidandolo alle cure del servizio veterinario della Usl Umbria 2. Un’attività certamente insolita ma non per questo meno importante, anzi, come testimoniato anche dal plauso dell’assessore competente, Luca Tramini.

Condividi questo articolo su