Afor cerca personale, offerte per tecnici e amministrativi

Opportunità di lavoro per tecnici e amministrativi all’Afor, l’Agenzia forestale regionale dell’Umbria: l’ente è infatti alla ricerca di ingegneri civili ed ambientali, laureati in giurisprudenza con esperienza in gare e appalti e gestione risorse umane, laureati in scienze forestali, laureati in economia e commercio, periti agrari, geometri e tecnici informatici e similari. Il contratto offerto è in somministrazione a tempo determinato. In attesa dell’approvazione del piano triennale dei fabbisogni – grazie al quale verranno banditi concorsi pubblici per la copertura di posti individuati dal piano stesso -, Afor ha infatti aggiudicato all’agenzia interinale Randstad Italia spa, a seguito di tender con procedura aperta, il servizio di somministrazione. Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi presso le sedi di Randstad Italia oppure a contattare l’agenzia tramite il sito internet https://www.randstad.it/offerte-lavoro/umbria/perugia/. Per avanzare le candidature c’è tempo fino al 26 novembre.

