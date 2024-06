Aggredisce a colpi di sedia il titolare di un’attività

Ha aggredito il titolare di un’attività commerciale e solo l’intervento della moglie della vittima ha permesso di fermare la violenza. Un uomo brasiliano di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia per lesioni personali aggravate.

Il 37enne ha prima infranto il vetro della porta d’ingresso utilizzando una sedia in metallo, ha poi afferrato l’uomo trascinandolo fuori e, in chiusura, lo ha colpito con violenza alla testa e al corpo con la sedia prima di scappare. La vittima ne è uscita con lesioni e fratture giudicate guaribili in 40 giorni. L’aggressore è stato bloccato a stretto giro in piazza IV Novembre grazie al lavoro delle Volanti della polizia di Stato: è stato accompagnato in questura, arrestato e anche denunciato per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.