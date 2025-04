Un terremoto è avvenuto alle ore 23.31 di mercoledì sera con epicentro in Umbria – a Spoleto (Perugia), fra il centro cittadino e la frazione di San Giacomo – e magnitudo inizialmente stimata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in 3.6 ML. L’ipocentro è stato collocato a circa 7 chilometri di profondità. Il sisma è stato percepito in diversi comuni del circondario e non risultano danni a persone o cose ma si è in attesa di conferme ufficiali. Articolo in aggiornamento