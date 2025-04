Due agenti della polizia Locale di Foligno sono stati aggrediti giovedì mattina in corso Cavour da un cittadno nigeriano. L’uomo, che procedeva con il proprio monopattino, è stato fermato per il mancato rispetto del divieto di circolare in corso Cavour – disposto dal sindaco Stefano Zuccherini con un’apposita ordinanza – relativo sia a monopattini che alle biciclette. Per tutta risposta l’uomo ha aggredito i due agenti che hanno riportato lesioni rispettivamente per 15 e 12 giorni. Il primo è rimasto ferito al collo ed il secondo ha riportato contusioni in seguito alla caduta a terra. Condotto presso il comando della Locale, il cittadino nigeriano è stato arrestato e messo a disposizione della procura di Spoleto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità. Al personale della Locale coinvolto suo malgrado nella brutta vicenda, giunge la solidarietà del sindaco Zuccarini.