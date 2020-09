Aggredisce addetto alle pulizie perché non porta la mascherina

Ha aggredito un addetto alle pulizie della stazione Fontivegge di Perugia, poi all’arrivo dei poliziotti ha scatenato la sua furia anche contro di loro: per questo un ivoriano di 22 anni è stato arrestato dalla squadra volante. La violenza è avvenuta all’interno del bar della stessa stazione e a scatenarla sarebbe stato il mancato uso della mascherina da parte della vittima, durante la consumazione del proprio caffè al bancone.

Ubriaco

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì. A richiamare gli agenti è stata la richiesta di aiuto di un ferroviere che ha assistito all’aggressione. Una volta arrivati al bar i poliziotti hanno visto l’addetto alle pulizie, con una casacca giallo fluo, resistere ai tentativi di assestare delle ripetute testate da parte dell’extracomunitario. La vittima, con fare calmo ma impaurito, è stata bersaglio di attacchi verbali e fisici dell’uomo, in chiara alterazione psicofisica presumibilmente da abuso di sostanze alcooliche causa anche del fortissimo alito vinoso che emanava.

I precedenti

Alla vista dei poliziotti l’escalation di violenza del 22enne è aumentata repentinamente e l’ivoriano si è scagliato contro di loro con una violenza ancor più elevata della precedente. Gli agenti sono comunque riusciti, con non poca fatica, a contenere l’uomo e a farlo entrare nell’auto di servizio. Una volta giunto in questura l’uomo ha dato seguito alla violenza rendendo difficoltose le procedure di controllo e di foto segnalamento. Il 22enne, regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia relativi a rissa, lesioni personali e detenzione e spaccio di stupefacenti, anche a causa della propria condotta violenta reiterata nel tempo è stato tratto in arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni finalizzate alla resistenza e danneggiamento aggravato. Nella mattinata di venerdì si è svolto il processo per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, condannandolo ad un anno di reclusione.