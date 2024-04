Agostinelli ancora protagonista a Misano. Terzo nelle qualifiche ETC

Se il buongiorno si vede dal mattino, Luca Agostinelli, il giovane centauro ternano, può dirsi fiducioso e soddisfatto. Sabato, sul circuito di Misano Adriatico, nelle qualifiche del campionato ETC European Talent Cup, ha ottenuto la terza posizione e quindi partirà in seconda fila. Un risultato di prestigio nel contesto di una competizione che per numeri e qualità è, di fatto, di livello mondiale. La convinzione di Luca Agostinelli e del team Pasini Racing, pur nella soddisfazione, è che ci siano ancora dei margini e la speranza è che il livello della prestazione cresca ancora domenica in gara. Da Agostinelli, studente-atleta che oltre ad allenarsi e competere frequenta il liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni, giunge un ringraziamento agli sponsor e a chi ripone in lui la massima fiducia, ben ripagata in questo inizio di stagione che lo ha anche visto vincere sempre a Misano nella prima gara stagionale del Civ.

