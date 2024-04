Terni, motociclismo: Luca Agostinelli vince a Misano nel Civ. Inizio di stagione ‘col botto’

Inizia col botto la stagione sportiva di Luca Agostinelli, il centauro 16enne di Terni, pilota del Racing Team Pasini di Brescia. Nella gara di esordio in Premoto3 a Misano Adriatico – Campionato italiano velocità (Civ) – sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Agostinelli ha centrato la vittoria – dopo essere giunto secondo sul traguardo – a seguito della squalifica di David Gonzalez Perez per irregolarità tecnica. Un grande risultato per il giovane ternano che, fra l’altro, frequenta come studente-sportivo – e con profitto – il liceo scientifico ‘Donatelli’, abbinando allo stadio i duri allenamenti per raggiungere il suo sogno, quello di diventare l’erede di un mito come Danilo Petrucci. Alla gara di Misano Luca Agostinelli ha partecipato con una wildcard a seguito dell’infortunio patito da un altro pilota e già nelle prove ufficiali di venerdì è riuscito ad agguantare la top five, seguita da uno strepitoso secondo posto nella Q2. In gara, dopo un inizio non semplice, il giovane pilota del Racing Team Pasini è tornati nel gruppo di testa nel corso dei primi due giri. Raggiunta la terza posizione, ha dato battaglia agguantando la seconda piazza, difesa con i denti fino all’arrivo. La gioia è diventata ancora più grande a seguito della decisione tecnica che gli ha assegnato il gradino più alto del podio ‘d’ufficio’ e per Luca è iniziata la festa, condita dai ringraziamenti agli sponsor, al preparatore Luca Fabrizio e ovviamente alla famiglia che lo sostiene e supporta in questo suo sogno che inizia a trasformarsi in qualcosa di reale. Ora lo attende il Campionato europeo ETC ma, ci si può già scommettere, la ‘puntata’ trionfale nel campionato Civ sarà seguita da altre, si spera altrettanto positive.

