Aiga Terni, ‘pieno’ di nomine all’ultimo consiglio nazionale

Importanti riconoscimenti per la giovane avvocatura ternana nell’ambito del consiglio direttivo nazionale di Aiga, associazione guidata a livello nazionale da Francesco Paolo Perchiunno e che vede il ternano Antonio De Angelis come presidente emerito. Nei dipartimenti politici sono stati nominati gli avvocati Lucia Dominici (rapporti con il parlamento), Lorenzo De Luca (ordinamento penitenziario) e Francesco Rosella (rappresentanza giovane avvocatura). Per la consulta dei praticanti è stata nominata Federica Biancifiori che rappresenterà i giovani che si affacciano alla professione forense. Particolarmente soddisfatta la presidente di Aiga Terni, Francesca Gaviglio: «Sono molto felice dei riconoscimenti ricevuti e ringrazio il presidente nazionale Perchinunno per la dimostrazione di stima e affetto. Le cariche assegnate non saranno mere coccarde o titoli con cui fregiarsi – afferma -, ma saranno l’espressione di ciò che la nostra associazione quotidianamente porta avanti, tramite progetti, formazione e assistenza alla giovane avvocatura. Sono certa che tutti i colleghi nominati sapranno dimostrare il proprio valore inorgogliendo l’intero Foro ternano, come oggi hanno fatto con me».

