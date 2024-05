Al Caos c’è ‘Ternease’ con la regia di Mariavittoria Cozzella

Condividi questo articolo su

















di Francesca Torricelli

Dopo il successo dello scorso anno con ‘Fast food fast love’, Mariavittoria Cozzella torna alla regia di uno spettacolo frutto del corso di recitazione cinematografica e teatrale ‘La Commedia’, avviato dall’attrice nell’ottobre 2022. Il 3 giugno alle 18.30 e alle 21.30, al teatro Secci di Terni, andrà in scena ‘Ternease’: nel cast, oltre ai partecipanti al corso, torna anche quest’anno Alessio Foconi che, a detta della regista che sorride, «ha scoperto di essere davvero portato per la recitazione». A parlarcene è proprio Mariavittoria, in un’intervista, ricordando che per tutte le info e biglietti si può contattare il 333.7145282 o scrivere sulla pagina Facebook ‘Rigatteria d’arti e mestieri’.