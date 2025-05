Un perugino riceve il premio ‘Guido Carli’, assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale ed i successi in campo imprenditoriale, oltre che per aver portato lustro al talento e alla genialità italiana nel mondo. Si tratta del manager Fabrizio Palermo.

Palermo è l’amministratore delegato di Acea dal 2022. In passato è stato protagonista in vari mondi: da McKinsey ai vertici di Fincantieri, fino alla guida di Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2024 e 2025 ha partecipato al World Economic Forum di Davos, portando il tema dell’acqua al centro dell’agenda internazionale. «Ricevere questo premio – sottolinea – è un onore, un tributo soprattutto ai valori sui quali ho centrato il mio percorso professionale: la creazione di valore nelle aziende, le ricadute sulla collettività, portando sempre al centro le persone».