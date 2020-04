All’oasi di Alviano in ‘sosta’ 15 mignattai

Un trampoliere dell’ordine dei ciconiformi diffuso in maggior misura nelle regioni sud-orientali dell’Europa e, ad oggi, una specie rarissima con presenza molto localizzata sul territorio italiano. È il mignattaio e nelle ultime ore ne sono arrivati 15 nell’oasi di Alviano. «Tra le peculiarità di questa specie, risalta, anche all’occhio meno attento, il lungo becco – la descrizione – incurvato verso il basso, talmente prominente da permettere a questa specie di procacciarsi facilmente il cibo, camminando sull’acqua bassa della palude. Piccoli pesci, anfibi, ma anche invertebrati e insetti costituiscono la parte essenziale della sua dieta. Oltre al becco, si fa notare anche per il particolarissimo piumaggio, per lo più nerastro ma con ampie sfumature cromatiche sul dorso, riflessi ‘metallici’che risaltano iridescenti alla luce del sole. Il nostro augurio è che al più presto le famiglie e gli appassionati possano tornare a godere di queste straordinarie bellezze».

