All’ospedale di Perugia dei cioccolatini per dire «grazie»

Un piccolo gesto di dolcezza, simbolo di riconoscenza e di gratitudine ha caratterizzato la giornata di giovedì con la consegna, all’ospedale di Perugia, di 300 confezioni di cioccolatini. Il comitato della Croce rossa di Perugia è stata delegata dall’azienda torinese Authos Ford, per donare e distribuire delle confezioni di gianduiotti a tutto il personale sanitario impegnato sul fronte Covid.

«Gratificare e a non dimenticare il valore e la prodigalità del personale»

Medici, infermieri, volontari, che con coraggio e dedizione sono stati determinanti nel fronteggiare la pandemia in corso con coraggio ed impegno quotidiano che è stato sottolineato «non scontato». Referente dell’iniziativa, per l’azienda ospedaliera, è stata la dottoressa Serena Zenzeri del servizio economato. Presenti alla consegna delle confezioni dei gianduiotti, la signora Giovanna Bifani della Croce rossa, con alcuni volontari della stessa, e una delegazione dell’azienda ospedaliera. L’iniziativa è volta a «gratificare e a non dimenticare il valore e la prodigalità profusa dall’intero personale dell’azienda ospedaliera dove, in un momento di criticità assoluta, l’emergenza è stata affrontata nel miglior modo possibile». Con la confezione dei cioccolatini anche un coupon realizzato con dei questionari dall’azienda torinese per raccogliere le testimonianze degli operatori così da poterle poi pubblicare, sotto forma di ‘un’onda positiva’, in vista della ripartenza. L’iniziativa è stata coordinata dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale consegnando i cioccolatini a tutte le aziende ospedaliere del territorio italiano.