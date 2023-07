Altruismo e solidarietà per ricordare nel modo migliore Isabella Carastro

Una donazione in ricordo di Isabella Carastro, l’insegnante 38enne ternana scomparsa nell’ottobre del 2021 a causa di una malattia. Un modo per ricordarla facendo del bene: genitori, familiari, amici e compagni di scuola di Isabella – uniti nell’associazione ‘Nell’amore di Isabella’ – giovedì mattina hanno raggiunto l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni per donare cinque carrozzelle al reparto di oncologia, sei tiralatte e una poltrona elettrica a quello di pediatria. «Portiamo avanti il ricordo di Isabella – spiega il padre, Salvatore Carastro – con diverse attività. Nel nostro piccolo cerchiamo di portare un piccolo aiuto concreto a chi deve percorrere la strada che abbiamo dovuto percorrere noi, o a chi si trova in condizioni di difficoltà per motivi di salute. Un piccolo gesto che però tiene ancor più vivo il ricordo di nostra figlia».

