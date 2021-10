Terni, Isabella non ce l’ha fatta: resta una solidarietà che ha scaldato tanti cuori

Per lei era scattata una vera e propria gara di solidarietà, dopo l’appello del cugino Daniele, condiviso dai familiari e rilanciato da migliaia di persone. Obiettivo era raccogliere fondi per accedere a cure che le avrebbero consentito di continuare a sperare. Purtroppo però, Isabella Carastro – la donna 38enne di Terni affetta da un tumore all’utero – è venuta a mancare nella sua casa di via Marzabotto, circondata dall’amore dei propri cari.

L’ultimo saluto

Negli ultimi giorni le sue condizioni – già gravi – erano ulteriormente peggiorate nonostante le terapie e la trasfusione a cui era stata recentemente sottoposta. Profondo il dolore in città per la scomparsa della 38enne ternana, che lavorava come insegnante e ricercatrice, la cui vicenda ha commosso tanti e dato origine ad un impegno solidaristico vero e importante. I funerali si terranno giovedì alle ore 14.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere di Cospea a Terni.

Il toccante ringraziamento

Dai familiari di Isabella, ed in particolare dal cugino Daniele, giunge un pensiero toccante per tutti coloro che hanno dato il proprio sostegno: «Fare quello che nessun altro farà, in un modo che nessun altro può fare, a dispetto di tutto ciò che si può pensare. Questa è l’essenza di chi come voi si prende amorevolmente cura degli altri».

Il dolore delle associazioni

Dal Cesvol di Terni giunge un pensiero per la ragazza, i suoi cari e chi si è impegnato in prima persona: «Isabella ha lottato con tutte sue le forze contro la malattia che l’aveva colpita ma purtroppo non ce l’ha fatta. Accanto a lei, in questi mesi terribili, l’abbraccio di un’intera città che si è mobilitata per raccogliere i fondi per le costose cure sperimentali cui si stava sottoponendo». Per Isabella hanno avviato la raccolta fondi anche il comitato ‘Insieme per Terni’, il centro sociale Ferriera e l’Ancescao: «Volevamo veramente aiutarti a vivere ma non ci siamo riusciti. Il cielo si arricchisce di un’altra stella più luminosa che mai. Ciao Isabella, riposa in pace».