Edizione numero 13 in arrivo ad Alviano per il tradizionale appuntamento con la sagra dei visciarelli. Lo stand gastronomico sarà in piazza Bartolomeo d’Alviano e come di consueto ci saranno anche eventi musicali. Tutto in programma da giovedì 17 a domenica 20 agosto: tra gli ospiti anche la disc jockey e speaker Reneta Todorova Petrova, conosciuta come Renée la Bulgara.

