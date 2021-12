Perugia-Vicenza 1-0, il Var premia il Grifo. Alvini: ‘Per Alberto, ma vorrei lo stadio pieno’

Partita scoppiettante soprattutto nel primo tempo: nei primissimi minuti Falzerano si becca il giallo per simulazione, poi Giacomelli semina il panico sulla fascia sinistra, creando diversi grattacapi alla difesa del Perugia. Tanti rovesciamenti di fronte nella prima fase, ma poche occasioni pesanti. Al 38’ una bellissima girata di Dalmonte, che non è un attaccante di ruolo, ma sfodera una gran bella conclusione volante, obbligando Chichizola alla deviazione in corner.

Nell’intervallo, Alvini sceglie di cambiare Kouan, impalpabile in avanti e confusionario in chiusura, fra l’altro già ammonito, costretto al fallo da Giacomelli. Al suo posto Ferrarini, con Falzerano spostato da interno d’attacco.

Nella ripresa Grifo subito in vantaggio con Manuel De Luca, che spara in rete dopo un batti e ribatti in area di rigore. L’esultanza è strozzata in gola ai biancorossi dalla bandierina alzata, ma una lunga review in sala Var individua un tacchetto di un difensore che tiene in gioco l’attaccante brasiliano. E parte l’esultanza.

La partita, già emozionante, si stappa definitivamente e il Grifo ha l’occasione per il raddoppio con Matos che, ben servito da Lisi, spreca un rigore in movimento. Occasione anche per il Vicenza con il neoentrato Pontisso che dal limite saggia i riflessi di Chichizola. Alvini quindi si copre inserendo anche Vanbaleghem al posto di De Luca.

Nel recupero ultimo brivido con un colpo di testa di Brosco che finisce a lato di pochissimo. Poi il fischio finale e il sospiro di sollievo, dopo tanta sofferenza e una prestazione incolore.

In attesa delle altre, Grifo nel gruppone delle squadre a 25 punti e a meno 3 dal terzo posto.

Adesso il Parma al Tardini, poi il derby al Curi.

Alvini: «Vittoria per Alberto e per i tifosi. Anche se…»

«La vittoria è per il nostro amico che ci ha lasciato (Alberto) – dice il tecnico del Perugia – almeno un sorriso lo abbiamo dato alla famiglia. Per il resto, i punti non contano anche se fanno piacere. Devo dire che mi piacerebbe vedere un po’ più di gente, credo che questa squadra lo meriti. Lo so che è freddo… certo, ci vorrebbero stadi più confortevoli».

«Dobbiamo migliorare nel gesto tecnico: abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato tantissimo in rifinitura e in conclusione. Ad un certo punto mi sono girato e ho detto: ‘Se non facciamo il secondo alla fine rischiamo di prendere gol’. E poi alla fine veniva un pareggio che ci portava ad essere criticati»

Brocchi: «Ci manca solo il gol. Ranocchia? Da Serie A»

«Abbiamo avuto due occasioni clamorose – dice il tecnico del Vicenza una con Pontisso, l’altra con Bruscagin. Sicuramente non avere attaccanti ha inciso, ma le occasioni le abbiamo avute. Purtroppo non riusciamo a fare gol, dopodiché capita di prendere un gol in quel modo e diventa tutto più difficile. Sono convinto che non meritiamo questa posizione».

«Ranocchia è un giocatore di categoria superiore, arriverà ad alti livelli. Ha qualità, personalità e tecnica che gli permetteranno di arrivare in alto. Peccato che il nostro campionato e soprattutto la nostra posizione in classifica non mettano sufficientemente in risalto le sue prestazioni».

Il tabellino

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Curado, Falzerano (23′ st Ghion); Segre, Burrai, Kouan (1′ st Ferrarini), Lisi (23′ st Righetti); Matos (43′ st Murano), De Luca (31′ st Vanbaleghem).

Allenatore: Alvini.

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin (17′ st Pontisso), Ierardi, Brosco, Crecco (35 st Calderoni); Zonta (35′ st Alessio), Ranocchia; Di Pardo (40′ st Padella), Proia, Giacomelli; Dalmonte.

Allenatore: Brocchi.

Rete: 49′ De Luca.

Spettatori: 3114 spettatori.

Ammoniti: Falzerano, Ierardi, Kouan, De Luca

Le scelte degli allenatori

Kouan titolare, Murgia ancora in panchina nel Grifo. Brocchi senza attaccanti di ruolo: di punta giocherà l’adattato Dalmonte con il giovane Alessio in panchina. Nel Vicenza giocano titolari due umbri: il perugino Ranocchia e lo spoletino Giacomelli.

Formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, De Luca.

Allenatore: Alvini.

A disposizione: Fulignati, Rosi, Righetti, Ferrarini, Baldi, Gyabuaa, Sounas, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Murano, Carretta.

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Ierardi, Brosco, Crecco; Di Pardo, Ranocchia; Zonta, Proia, Giacomelli; Dalmonte.

Allenatore: Brocchi.

A disposizione: Pizzignacco, Confente, Padella, Calderoni, Pontisso, Rigoni, Ongaro, Sandon, Alessio, Giacobbo, Lattanzio.

SABATO MATTINA L’ADDIO AD ALBERTO TOMASSINI