Perugia-Vicenza è il ‘Pablito Day’ al Curi

Doveva essere soprattutto il ‘Paolo Rossi day’, ma la morte di Alberto Tomassini, ex magazziniere del Perugia, ha fatto rinviare la cerimonia di intitolazione del centro sportivo, giovedì mattina, riempiendo al contempo la partita fra Perugia e Vicenza di altri significati.

Una maglia commemorativa per Pablito

Venerdì sera, Perugia e Vicenza (con la Juventus, due squadre fondamentali nel percorso di crescita di Paolo Rossi) ricorderanno Pablito a un anno dalla sua scomparsa (avvenuta il 9 dicembre 2020), scendendo in campo con una speciale patch sulla maglia, raffigurante l’indimenticato campione. Le maglie andranno all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Squadra col lutto al braccio per Tomassini

Subito dopo la notizia della morte di Alberto Tomassini, il Perugia Calcio si è attivato per il lutto al braccio e il minuto di raccoglimento, accordato dalla Lega di Serie B. Prima della gara, il capitano del Perugia deporrà un mazzo di fiori nei pressi della curva nord, posto dove Alberto sostava per assistere alle gare interne del Grifo. Infine, nel corso del riscaldamento i giocatori scenderanno in campo con una t-shirt recante la scritta «Ciao Alberto».

Al Curi ci sarà anche Greta Beccaglia

Un anno fa la morte di Paolo Rossi