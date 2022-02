Ambiente e clima a Terni: venerdì iniziativa al Gazzoli

Gianni Di Mattia di Legambiente Terni, l’attivista ambientale Daniela Pimponi, Gianni Ferri Bontempi di Meteo Centro Italia, Dafne Giulia Varone di Fridays For Future e Francesca Arca di Europa Verde-Comitato Teleriscaldamento. Sono gli ospiti della tavola rotonda organizzata da Terni Valley per venerdì 25 febbraio dall’associazione Terni Valley: il dibattito sarà moderato da Filippo Formichetti e Federica Burgo con inizio fissato alle 18 in sala rossa. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi valentiniani promossi dal Comune.

I temi

Si discuterà della situazione ambientale locale su scala globale. «Gli ospiti – spiega Terni Valley – racconteranno le attività delle loro associazioni e movimenti e la propria esperienza maturata sul campo. Si discuterà degli ultimi report e studi effettuati sul territorio, dei dati raccolti, delle problematiche ambientali, delle criticità climatiche della città e degli interventi amministrativi necessari».