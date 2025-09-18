Il Comune di Stroncone rafforza il proprio impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione con la firma del protocollo d’intesa con l’associazione Asili notturni Umberto I° Umbria per il progetto ‘Ambulatori solidali’. L’iniziativa offrirà prestazioni mediche specialistiche gratuite in ambito odontoiatrico, oculistico e dermatologico a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale.

«Siamo lieti della collaborazione con l’associazione Asili notturni Umberto I° Umbria, con la quale condividiamo valori fondamentali come solidarietà e inclusione sociale», ha commentato il sindaco Giuseppe Malvetani. L’assessore ai servizi sociali Melania Quintili ha sottolineato: «Questo progetto rappresenta una risposta concreta al bisogno di accesso alle cure sanitarie per chi è in stato di difficoltà economica. La nostra Amministrazione ha sempre posto grande attenzione al sostegno delle persone fragili, e questo protocollo si inserisce in un percorso più ampio che mira a garantire equità, dignità e tutela del diritto alla salute».

L’ufficio servizi sociali del Comune sarà il punto di riferimento per i cittadini, occupandosi di fornire informazioni, raccogliere le segnalazioni e attivare le procedure necessarie per l’accesso alle prestazioni. «Questo atto consolida l’impegno del Comune di Stroncone – conclude l’assessore Quintili – per una rete di servizi sempre più vicina alle esigenze reali dei cittadini, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni».

La firma del protocollo è stata apposta dal sindaco Giuseppe Malvetani per il Comune di Stroncone e dal dottor Umberto Nardi, presidente dell’associazione Asili notturni dell’Umbria Odv, a conferma di una collaborazione concreta e condivisa al servizio della comunità.