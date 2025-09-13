Un blocco sanitario di alimenti ed una sospensione di attività. Sono i risultati dei controlli straordinari dei carabinieri del Nas di Perugia in provincia di Terni.

In azione il Nucleo antisofisticazione di Perugia insieme al comando provinciale dell’Arma di Terni, con la collaborazione dei militari del nucleo ispettorato del lavoro di Terni e dell’ispettorato civile. Nel mirino due attività dell’Amerino: «In un agriturismo, gestito da un cittadino italiano, si è proceduto al blocco sanitario ai fini della distruzione di 57 chili di alimenti congelati, risultati privi di tracciabilità o scaduti. Nella circostanza sono state comminate al trasgressore sanzioni amministrative per 1.500 euro», spiegano i carabinieri.

In più è stata sospesa un’attività legata ad un circolo ricreativo per carenze igienico-sanitarie. Al responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3 mila euro.