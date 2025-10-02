Tragica scoperta nel pomeriggio di giovedì ad Amelia (Terni), in un’abitazione di via Cinque Fonti. Un uomo di 69 anni, originario della Libia e da tempo residente ad Amelia, è stato trovato senza vita.

Da quanto appreso, a lanciare l’allarme sono stati conoscenti dell’uomo che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da qualche giorno. Per questo gli agenti della polizia Locale amerina si sono portati sul posto e, una volta dentro l’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita del 69enne, all’interno del bagno.

L’intervento del 118 ha definitivamente chiarito che il decesso, avvenuto presumibilmente tre/quattro giorni prima del ritrovamento, ha avuto cause naturali: un malore che non ha lasciato scampo all’uomo. Per questo l’autorità giudiziaria non ha inteso disporre ulteriori accertamenti, mettendo a disposizione la salma per il rito funebre.