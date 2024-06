Amelia, dramma a Porchiano: donna tenta di togliersi la vita. Soccorsa

Momenti drammatici, nella tarda mattinata di giovedì a Porchiano del Monte, frazione di Amelia (Terni). Una donna di circa 30 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad alcune coltellate che si sarebbe auto inferta, forse in ragione di problematiche di natura depressiva. Soccorsa dall’elicottero ‘Nibbio’ del 118 regionale, è stata condotta d’urgenza all’ospedale di Perugia, in ‘codice rosso’. Nell’accaduto – che avrebbe visto i congiunti della donna chiedere aiuto – sarebbe rimasta ferita, in modo non grave, un’altra persona nel tentativo di disarmare la 30enne: soccorsa, è stata condotta all’ospedale di Terni. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Amelia, intervenuti sul posto.

