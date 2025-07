Comunità di Amelia e Montecastrilli unite nel cordoglio per la scomparsa, avvenuta giovedì, di un uomo di 45 anni, padre di famiglia, originario di Collicello (Amelia) e residente a Castel dell’Aquila (Montecastrilli). Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Di prassi, gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Amelia che non hanno rilevato ipotesi diverse dal gesto anticonservativo. L’autorità giudiziaria di Terni, esperiti gli accertamenti, ha subito messo la salma a disposizione dei familiari per il rito funebre. Profondo cordoglio e vicinanza vengono espressi da entrambe le amministrazioni comunali.