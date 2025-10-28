Dopo la vincita dello scorso luglio – 20 mila euro – la dea bendata bacia di nuovo la caffetteria ‘Sister Act’ di Amelia, di proprietà di Dino Settimi, che con le vincite ha una certa confidenza anche in prima persona, essendosi aggiudicato lo scorso marzo ben 100 mila euro nel popolare programma ‘Affari Tuoiì’ di Rai 1. Questa volta il colpo è davvero ‘grosso’, visto che una fortunata giocatrice – secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero‘ e ‘Il Corriere dell’Umbria‘ si tratta di una giovane di Amelia – ha ‘grattato’ un ‘Turista per Sempre’ aggiudicandosi subito 300 mila euro, un rendita mensile di 6 mila euro per 20 anni e, alla fine di questo lungo periodo, altri 100 mila euro.

Dall’uscita di questo gratta e vinci, datata 2010, sono stati soltanto dodici i fortunati a centrare il super premio, e la giovane amerina che ha acquistato il tagliando da ‘Sister Act’ è la tredicesima in Italia. Come riferito da Settimi ai quotidiani, la fortunata non è un giocatrice abituale: è entrata nel locale con un’amica e ha chiesto un ‘gratta e vinci’, scoprendo – e la sorpresa è stata grande per tutti – le due icone del ‘turista’ che assicurano la maxi vincita.