Dal 12 al 14 settembre, nella splendida cornice di piazza Garibaldi a Senigallia (Ancona), si è svolta la 44° parata nazionale della Bandiera LIS (Lega italiana sbandieratori) nella quale il Gruppo sbandieratori e musici Città di Amelia si è laureato ‘migliore compagnia d’Italia LIS 2025’.

I ragazzi di Amelia hanno trionfato nelle gare di singolo tradizionale, coppia tradizionale e grande squadra, ottenendo poi altri piazzamenti importanti nella gara musici e nella piccola squadra: una combinazione vincente che ha riportato ad Amelia il titolo di ‘miglior compagnia’ tre anni dopo l’ultima volta. Oltre quella di Amelia, tra le venti compagnie in gara era presente una forte componente umbra con le compagnie di Foligno, Città della Pieve, Montefalco ed Orvieto.