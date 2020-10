Amelia, ora Lucrezia può andare a scuola con un mezzo idoneo

Due mesi di raccolta fondi per acquistare un automezzo per il trasporto disabili – con pedana elevatrice – e permettere a Lucrezia, un’adolescente di Attigliano che frequenta le superiori di Amelia, di poter raggiungere la sua scuola. Tanti i volontari del ‘Club lampeggiante blu’ che si sono fatti avanti per consentire il felice esito dell’iniziativa.

LUCREZIA VUOLE ANDARE A SCUOLA: «AIUTIAMOLA»

L’iniziativa

Il mezzo sarà a disposizione anche di altre persone con disabilità. Alla raccolta fondi hanno partecipato tutti i soci dell’odv amerina e gli amici di Lucrezia: la somma necessaria è stata raggiunta grazie alla vendita di un’auto della collezione ex militare di proprietà del club e alle donazioni personali del presidente Luigi Altavilla e dei soci. La donazione è prevista l’8 novembre ad Attigliano con una specifica cerimonia: si tratta di una delle numerose iniziative che ha coinvolto i ‘cuori blu’, attivi fin dall’inizio del lockdown nella distribuzione gratuita di alimenti e farmaci per i soggetti più fragili del territorio.

L’aiuto

Tra le iniziative anche l’invio di contributi per acquisire e distribuire viveri di prima necessità in Brasile: «Tutte attività – spiega Altavilla – rese possibili solo grazie alle collette effettuate tra i soci del Club. Le auto delle forze dell’ordine, ritrovate, restaurate e salvaguardate, continuano a fare del bene in Italia e all’estero, per i bimbi, i disabili e chiunque sia in difficoltà». Ci sarà anche il calendario ‘cuori blu’: il ricavato della vendita – è prenotabile via mail a info@lampeggianteblu.it – sarà destinato a progetti benefici.