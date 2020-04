Amelia, l’Ente Palio dei Colombi è solidale

Venerdì, nella sala mensa del plesso ‘Jole Orsini’ del circolo didattico di Amelia, ha avuto luogo la formale consegna di 70 pacchi viveri destinati alla distribuzione solidale da parte dell’Ente ‘Palio dei Colombi’ e delle cinque contrade amerine che hanno generosamente aderito all’iniziativa promossa dal Comune per andare incontro alle sempre più numerose famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Nella circostanza, oltre al sindaci Laura Pernazza e all’asessore alla cultura Federica Proietti, hanno presenziato il presidente dell’Ente Palio, Carlo Paolocci, e il Priore della contrada Crux Burgi e socio onorario dell’Ente stesso, Marino Zara. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Gruppo Ordine di Malta CISOM Terni-Amelia che, colonna portante dell’iniziativa stessa e primo responsabile delle operazioni di consegna, anche a domicilio, ha attivamente partecipato alle operazioni di scarico e sistemazione delle derrate alimentari donate. «I pacchi – spiegano gli ideatori dell’iniziativa -, contenenti circa dieci chilogrammi di prodotti di primo consumo, vogliono rappresentare una concreta e spontanea attestazione dell’impegno profuso dall’Ente Palio dei Colombi e dalle cinque contrade per contribuire ad arginare le difficoltà che, inevitabilmente, già affliggono numerose famiglie amerine a causa del protrarsi della situazione di emergenza in atto e, quindi, dell’impossibilità di molti di mantenere i precedenti tenori di vita». Dal presidente dell’Ente Palio giunge «il più grato plauso a tutti i componenti delle contrade amerine che hanno aderito con lo slancio degno delle migliori tradizioni a questa ulteriore gara che, almeno questa volta, non ha visto competizioni sul campo ma uno sforzo ammirevole, congiunto e solidale di tutti i contradaioli».

