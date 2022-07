Amelia: mette in vendita un cavallo ma viene truffato. Denunciato un 24enne

La truffa risale al dicembre del 2021, quando un 26enne di Amelia, che aveva messo in vendita un cavallo su un noto sito web, era stato raggirato da un soggetto che si era finto interessato all’animale ma che, a conti fatti, era riuscito a spillargli 500 euro. Il truffatore, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del comando stazione di Amelia, è stato individuato in un 24enne di Roma, denunciato a piede libero alla procura di Terni.

Raggirato

Il finto acquirente, dopo aver contattato il venditore, gli aveva chiesto di recarsi presso uno sportello bancomat dove, dopo aver inserito la tessera, lo guidava in quella che doveva essere un’operazione finalizzata alla canalizzazione sul suo conto corrente del denaro teoricamente versato dall’acquirente. In realtà, seguendo le indicazioni dettate, la vittima digitava al terminale dei codici che altro non erano se non l’autorizzazione ad effettuare dal suo conto ricariche per un totale di 500 euro su una carta di pagamento. Resosi conto del raggiro, il giovane amerino aveva sporto denuncia all’Arma. Che ha individuato il responsabile.