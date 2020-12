Amelia, nudo di fronte al supermercato: 29enne denunciato

Ha reagito al controllo dei carabinieri del Nor di Amelia, opponendo una strenua resistenza e abbassandosi i pantaloni, fino a denudarsi di fronte ai presenti: il fatto è accaduto sabato intorno alle ore 11 di mattina, nei pressi di un supermercato di via Roma, ad Amelia (Terni). Per questo un 29enne nigeriano, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per i reati di ‘resistenza a pubblico ufficiale’ e ‘atti osceni’. Ma pure per ‘soggiorno illegale nel territorio dello Stato’, visto lo status di clandestino del soggetto, per il quale sono state avviate – presso la questura di Terni – le procedure di espulsione dall’Italia.

