Amelia, gioia nazionale per gli sbandieratori di Amelia a L’Aquila

Per loro non è una novità assoluta, ma la gioia è sempre tanta. Gli sbandieratori e musici città di Amelia hanno conquistato un altro trionfo in un evento nazionale: c’è il titolo di miglior compagnia tradizionale Lis 2022 in occasione della VIII parata storica della tradizione andata in scena a L’Aquila, in Abruzzo. Per il gruppo umbro anche il trionfo nelle specialità rievocando e corteggio. Alla manifestazione – organizzata sotto l’egida della Lega italiana sbandieratori con il patrocinio del Comune ed il sostegno della fondazione Carispaq – hanno partecipato anche sbandieratrici e musici di Viterbo, Bolsena, Narni, La Pandolfaccia di Fano e, dall’Emilia Romagna, la contrada Monticelli di Reggio Emilia.

