Punto primo soccorso Amelia: l’appello di 14 sindaci per riapertura

«I sottoscritti sindaci chiedono, per evitare di depotenziare ulteriormente un sistema già fragile come quello dell’assistenza territoriale e considerando la sua posizione strategica rispetto alle comunità, di riattivare h24 per la gestione, almeno, dei codici bianchi e verdi, il punto primo soccorso dell’ospedale di Amelia evitando così di congestionare ulteriormente il pronto soccorso di Terni e al fine di garantire una pronta ed efficace gestione delle emergenze». L’iniziativa è del primo cittadino Laura Pernazza e ha trovato l’adesione di tredici colleghi del territorio: la lettera è per la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore alla sanità Luca Coletto e il commissario straordinario della Usl Umbria 2 Massimo De Fino.

«Irrinunciabile»

Nella missiva la Pernazza in premessa specifica che «rappresenta il primo e irrinunciabile accesso alle cure basilari, anche e soprattutto in situazioni di emergenza, oltremodo strategico e baricentrico per tutto il territorio narnese-amerino. Un importante supporto in termini di assistenza all’utenza che, in mancanza, si riverserebbe sul nosocomio di Orvieto e maggiormente su quello di Terni che già è in difficoltà nel sopperire a tutte le richieste d’emergenza». Numerose le istanze arrivate da parte dei cittadini per la riattivazione, da qui la richiesta a palazzo Donini: hanno aderito i sindaci di Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.